Ue: premier Sanchez, Polonia e Ungheria siano coscienti importanza Piano di ripresa (2)

- In merito al problema migratorio secondo il premier spagnolo bisogna rafforzare una visione comune in quanto è una "sfida che chiama tutti i Paesi europei". In tal senso Sanchez ha "applaudito" il documento congiunto di Italia, Spagna, Grecia, Cipro di un nuovo "patto europeo" sull'immigrazione con proposte "valide e coraggiose". Sanchez ha, infine, sottolineato l'importanza di una revisione urgente dei meccanismi decisionali nell'Unione europea archiviando il diritto di veto per passare ad una maggioranza qualificata che consentirebbe di snellire e rendere molto più rapide ed efficaci le politiche comunitarie. (Spm)