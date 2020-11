Legge Bilancio: Meloni, ok a scostamento se governo si impegna su proposte centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proposta che farò agli alleati di centrodestra sarà di chiedere ufficialmente al governo di dirci come spende i soldi e di mettere in un documento comune le nostre principali proposte, le più qualificanti, che in alcuni casi sono molto simili, e chiedere alla maggioranza e al governo un impegno preciso su quelle proposte. Se Governo e maggioranza si impegneranno su quei provvedimenti o ne proporranno di migliori, ma dicendoci quali sono, allora sono risorse che siamo disposti a mettere a disposizione. È un'interlocuzione che va fatta nelle prossime 24 ore, sono domande che vanno fatte prima che questo voto ci sia e risposte che dobbiamo avere entro domani". Lo ha detto la leader di Fd'I, Giorgia Meloni, a "L'Intervista di Maria Latella" su SkyTg24, parlando del voto sullo scostamento di bilancio. (segue) (Rin)