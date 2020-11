Violenza donne: Bolognini, Regione Lombardia al fianco dell'associazione "telefono donna"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Regione Lombardia siamo orgogliosi di sostenere i progetti di 'Telefono Donna'. Si tratta di attività fondamentali per combattere una vera piaga come la violenza contro le donne. Negli ultimi tre bandi del volontariato sono stati erogati a 'Telefono Donna' 153.300 euro come co-finanziamento per i progetti dell'associazione. La collaborazione, però, non si limita certo a questo. Infatti, nell'ambito dei quattro nuovi ambulatori di quartiere che sono stati aperti nei quartieri popolari di Milano in immobili di proprietà di Aler, 'Telefono Donna' avrà a disposizione dei punti di ascolto ai quali le donne in difficoltà potranno rivolgersi per chiedere aiuto". Queste le parole dell'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, al termine della sua visita alla sede di 'Telefono Donna Onlus', in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'associazione si occupa, dal 1992, di offrire aiuto telefonico a donne vittime di maltrattamenti, violenze fisiche o psicologiche e stalking. "Essere qui oggi nella sede di 'Telefono Donna' è significativo, soprattutto considerando che, nonostante le difficoltà dovute al Covid non avete mai interrotto la vostra preziosa attività di supporto telefonico alle donne vittime di violenze. Anzi, avete raddoppiato i vostri sforzi. Un grazie particolarmente sentito a voi e a tutte le associazioni che svolgono questa fondamentale funzione sociale" ha concluso l'assessore. (Com)