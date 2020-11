Russia-Ue: incontro virtuale tra deputati europei e Navalnyj in programma per venerdì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati europei della commissione per gli Affari esteri avranno un incontro video con esponenti dell'opposizione russa, tra cui Alexei Navalnyj, venerdì mattina. Lo si apprende dall'Eurocamera che ha ricordato che lo scorso agosto Navalnyj è stato avvelenato con un agente nervino della famiglia Novichok e che, dopo l'attacco, è stato trasportato in aereo in Germania per cure mediche, dove poi si è ripreso. Navalnyj sarà affiancato dal presidente della Fondazione Boris Nemtsov e vice presidente della Free Russia Foundation, Vladimir Kara-Murza, dal politico, pubblicista, economista ed esperto di energia, ex vice ministro dell'Energia della Russia, Vladimir Milov; dal politico Ilya Yashin. (Beb)