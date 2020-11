Iraq: ministro Esteri, Usa ritireranno altri 500 militari con nuovo accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iraq ha raggiunto un accordo con gli Stati Uniti sul ritiro di altri 500 militari statunitensi dal Paese, oltre all'impegno già esistente di ridurre la presenza a 2.500 truppe. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein, in una conferenza stampa. "Baghdad e Washington mantengono un dialogo strategico su molte questioni, tra cui sicurezza e lotta al terrorismo. Il dialogo è sfociato, in particolare, nella decisione sul ritiro graduale delle forze statunitensi dal territorio iracheno e nell'adozione del programma di ritiro dal Paese. Quando il dialogo ha preso il via vi erano 5.200 soldati statunitensi in Iraq. Durante i colloqui è stato raggiunto un accordo per ridurlo a 2.500. A seguito di accordi tra gli esperti dei due Paesi e contatti del primo ministro iracheno con il segretario di Stato Usa, è stata recentemente presa la decisione di ritirare altri 500 militari statunitensi dall'Iraq nel prossimo futuro", ha dichiarato Hussein.(Irb)