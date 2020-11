Partiti: Usuelli e Carretta, anche in Consiglio regionale Lombardia si consolida rapporto +Europa-Azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si consolida anche in Consiglio regionale della Lombardia il rapporto tra +Europa/Radicali e Azione dopo la nascita del gruppo parlamentare comune tra i due partiti. Lo annunciano in una nota congiunta i consiglieri Michele Usuelli (+Europa/Radicali) e Niccolò Carretta (Azione) spiegando l'avvio di un percorso comune più strutturato. "Il cammino comune è iniziato da tempo, ancor prima che si consolidasse a livello nazionale - osservano Usuelli e Carretta - In poco più di due anni sono oltre venti gli atti ispettivi e di indirizzo che abbiamo firmato congiuntamente, su temi sanitari ed economici, sulla mobilità e sullo sviluppo sostenibile, segno che siamo accumunati da un'identità di visione politica su molti aspetti. Intendiamo quindi rilanciare questo percorso attraverso un patto di consultazione permanente e una serie di iniziative comuni, a partire dalla prossima sessione di bilancio che sarà discussa tra poche settimane". Per i due consiglieri regionali all'opposizione, "occorre sempre più lavorare per offrire una vera alternativa a quella parte di elettorato che auspica competenza e professionalità alla guida del Paese e delle Istituzioni e che non vuole piegarsi al populismo sovranista. I nostri militanti ed elettori in Lombardia siano certi che tempi, modi di un eventuale gruppo comune saranno decisi di comune accordo con le segreterie nazionali". (com)