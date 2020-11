Speciale energia: Starace (Enel), rinnovabili sono il futuro della produzione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riteniamo che le rinnovabili siano il futuro della produzione energetica, e che in futuro non ci sarà più una differenziazione tra le diverse fonti. Così l'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, durante la presentazione alla comunità finanziaria della strategia al 2030 e del Piano strategico 2021-2023. "Aggiungeremo 75 mila megawatt di capacità da rinnovabili, arrivando a fine 2030 a circa 120 gigawatt di proprietà e aumentando la base installata attuale di 2,7 volte", ha detto, sottolineando la necessità di far sì che le rinnovabili rappresentino una parte integrata della catena valoriale. (Ems)