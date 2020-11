Speciale energia: Starace (Enel), nel 2027 fuori dal carbone con tre anni di anticipo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo ulteriormente rivalutato la nostra strategia di uscita dal carbone: pensiamo di uscirne nel 2027 e non nel 2030, quindi con un anticipo di tre anni. Così l'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, durante la presentazione alla comunità finanziaria della strategia al 2030 e del Piano strategico 2021-2023. "Sarà quindi accelerato il processo di dismissione del carbone, con una quota di produzione che scenderà al 7 per cento già nel 2020 rispetto al 28 per cento del 2017: tutto ciò aumenta nel tempo la redditività della nostra asset base e ci consente di migliorare la riduzione delle nostre emissioni di gas serra", ha spiegato. (Ems)