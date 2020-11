Speciale energia: Starace (Enel), focus su Usa e Asia per nostra crescita nelle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno di Enel per la crescita delle rinnovabili non si fermerà: continuiamo a guardare agli Stati Uniti come un elemento significativo, e il cambiamento dell'amministrazione presidenziale non cambierà molto la situazione. Così l'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, durante la presentazione alla comunità finanziaria della strategia al 2030 e del Piano strategico 2021-2023. "Non abbiamo sofferto nei quattro anni dell'amministrazione Trump, e anche con Biden riteniamo che negli Stati Uniti potremo continuare la nostra crescita come nell'Unione europea: anche l'Asia, e in particolare l'India, sarà un importante protagonista della nostra crescita", ha detto. (Ems)