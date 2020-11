Speciale energia: Sut (M5s), idrogeno verde chiave di volta transizione energetica del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvio della "consultazione pubblica sulle linee guida per la strategia nazionale sull'idrogeno, elaborate dalministero dello Sviluppo Economico, è un importante segnale della visione che il Movimento 5 stelle e la maggioranza di governo mettono in campo nel disegnare gli scenari energetici di medio e lungo termine". Lo afferma il capogruppo del M5s in commissione Attività produttive, Luca Sut. "L'idrogeno verde – prosegue il deputato – è una chiave di volta per una transizione energetica in grado al tempo stesso di farci raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti e di creare nuova occupazione, mettendo nuove infrastrutture sostenibili al servizio dei cittadini. Il know how accumulato e la posizione strategica del nostro Paese ci impongono, oggi più che mai, di non perdere questa opportunità di innovazione sostenibile e di concentrare i nostri sforzi su un vettore energetico che, accoppiato allo sviluppo delle rinnovabili, è in grado di traghettare l'Italia verso un futuro prospero e sostenibile", conclude Sut. (Com)