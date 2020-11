Speciale energia: Africa, Di Stefano, enorme potenziale nelle energie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, ha partecipato al secondo African Union Commission (Auc) - International Energy Agency (Iea) Ministerial Forum. “Il collegamento tra energia e ambiente è il fulcro del nostro lavoro - ha dichiarato il sottosegretario - smart cities, tecnologie energetiche innovative, investimenti sostenibili, anche in ottica post pandemica, sicurezza energetica e fine della povertà energetica. Il futuro dell’Africa e dell’Europa passa necessariamente da questi punti, e vogliamo lavorare sempre più strettamente per realizzarlo". Secondo quanto riferito in una nota dalla Farnesina, tra i temi trattati, il sostegno alla transizione energetica in Europa e in Africa, la presidenza italiana del G20 e la presidenza congiunta Italia-Regno Unito della CoP26, il ruolo dell’idrogeno nella decarbonizzazione, e gli incentivi alle energie rinnovabili in generale. “Considerando l’enorme potenziale del continente africano sulle energie rinnovabili, l’Africa potrebbe diventare il partner privilegiato dell’Europa nella produzione di idrogeno ‘verde’”, ha concluso Di Stefano. (Res)