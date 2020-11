Mes: su informativa Gualtieri al Senato deciderà Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà l’assemblea di palazzo Madama a decidere oggi, alle 15, se il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri dovrà riferire sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes) in Aula o nelle commissioni Finanze e Politiche Ue in vista della riunione dell’Ecofin. E' quanto emerso dalla Conferenza dei capigruppo. Le opposizioni chiedono che la relazione si svolga in Aula. Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega, ha abbandonato la riunione mentre appunto si discuteva del luogo dove far intervenire il ministro. (Rin)