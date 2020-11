Ristori: Fapi, ancora nulla sui conti correnti di bar e ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bar, pub, ristoranti e alberghi che operano nelle Regioni sottoposte alla serrata "non hanno ancora ricevuto i contributi previsti dal decreto Ristori. Nonostante quanto assicurato dal governo e cioè che i fondi sarebbero stati erogati entro il 15 novembre, in maniera automatica a tutte le attività che avevano percepito il contributo a fondo perduto di aprile, ad oggi ancora nulla non è arrivato sui conti correnti delle attività interessate dalle chiusure". Lo denuncia in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "Rivolgiamo un forte appello al governo e alla Agenzia delle entrate affinché si proceda con urgenza all'invio dei contributi per consentire si titolari di queste attività di far fronte alla loro sussistenza dopo settimane di mancato lavoro", conclude Sciotto. (Com)