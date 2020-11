Violenza donne: Municipio Roma III, manifestazione interesse per casa diritti e differenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di scarpe rosse stamattina sono state poste a Piazza Sempione, davanti all'ingresso della sede municipale. Più tardi, nel pomeriggio, a viale Adriatico si terrà un flash mob. "Un cammino simbolico contro la violenza sulle donne che si unisce a qualcosa di estremamente concreto: da pochi minuti, infatti, è online sul sito del Municipio Roma III la manifestazione d'interesse per la Casa dei Diritti e delle differenze Carla Zappelli Verbano, l'immobile che abbiamo inaugurato proprio un anno fa allo scopo di ospitare servizi e diffondere la cultura delle differenze e del rispetto degli altri e delle altre". Lo dichiara in una nota, Giovanni Caudo, presidente del Municipio Roma III - Montesacro. "L'intento è raccogliere le adesioni e le proposte di associazioni e operatori per dare vita a quello spazio con creatività, impegno e vivacità nella convinzione condivisa che le differenze sono normali, e sono belle - spiega Caudo -. Dare e darsi l'opportunità di vedere le cose attraverso gli occhi di centinaia di altri e altre, osservando il centinaio di universi che ciascuno di loro osserva ed è, costituisce un esercizio di democrazia e felicità inestimabile. Fare il contrario germina violenza". (Com)