Decreto Sicurezza: Lega, per sinistra riparte mangiatoia

- Riparte la mangiatoia che, prima dell'arrivo di Salvini al Viminale, costava ai cittadini cinque miliardi di euro l'anno. Lo affermano, in una nota, i deputati Lega in commissione Affari costituzionali: Igor Iezzi, Simona Bordonali, Ketty Fogliani, Cristian Invernizzi, Nicola Molteni, Laura Ravetto, Alberto Stefani, Gianni Tonelli, Gianluca Vinci, Edoardo Ziello. "Approvando il decreto invasione", continuano i parlamentari in una nota, "questo governo e questa maggioranza decidono infatti di riaprire il sistema dell'accoglienza e dell'integrazione non solo, come avevamo previsto noi, a coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale o una qualche forma di permesso, ma anche ai semplici richiedenti che in grandissima parte, come dimostrano i numeri, non avranno diritto a nessuna forma di protezione. Ci chiediamo che senso abbia organizzare corsi di lingua italiana o forme di orientamento al lavoro per chi sappiamo già che verrà espulso". Secondo gli esponenti leghisti, "l'unico obiettivo del Pd, al quale supinamente va dietro anche il M5s, è foraggiare chi quei corsi li organizza, regalando miliardi a un mondo di associazioni e realtà che lucrano sugli immigrati. Questa è la sinistra: nessuna solidarietà e umanità da parte sua, ma solo e semplicemente l'intenzione di approvare un decreto oggettivamente criminogeno che sarà usato come un bancomat da tante realtà che, come le inchieste hanno dimostrato - conclude la nota -, confermano rapporti di vicinanza con il mondo della politica".(Com)