Violenza donne: Vincenzi (Pd), cultura rispetto e risorse economiche per contrastare fenomeno

- "Oggi, nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Consiglio della Regione Lazio ha votato una mozione, presentata da me a nome di tutto il gruppo del Partito democratico, che intende supportare e rafforzare il lavoro già svolto dall'amministrazione Zingaretti e proporre ulteriori strumenti per contrastare la violenza di genere". Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Pd in Consiglio regionale del Lazio. "Una realtà purtroppo ancora troppo presente nel nostro Paese - aggiunge - ulteriormente aggravata dalle condizioni di convivenza forzata date dal lookdown, che porta l'Eures a dichiarare, nel suo VII Rapporto sul femminicidio in Italia, che nei primi dieci mesi del 2020 le donne vittime di omicidio sono state 91, una ogni tre giorni, con un'incidenza del contesto familiare nei femminicidi che raggiunge l'89 per cento e con un caso su 2 in cui il femminicidio di coppia è stato preceduto da ripetuti episodi di maltrattamenti. Numeri che ci colpiscono con tutta la loro drammaticità e trasversalità e che ci obbligano a cercare di spezzare questa aberrante catena contro le donne nel nostro Paese", prosegue il presidente Vincenzi. (segue) (Com)