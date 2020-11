Violenza donne: Vincenzi (Pd), cultura rispetto e risorse economiche per contrastare fenomeno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo - conclude Vincenzi - abbiamo voluto presentare e votare un atto che rafforza l'impegno della Regione Lazio a continuare a promuovere tutte le iniziative integrate e strategiche atte a contrastare la violenza sulle donne e fermare i femminicidi, implementando la normativa relativa, coinvolgendo e sostenendo sempre più gli Enti locali nelle azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e di valorizzazione del protagonismo femminile, avvalendosi anche delle competenze delle associazioni del territorio regionale. Ma le azioni per contrastare la violenza di genere non possono essere efficaci se non sono accompagnate da adeguati impegni economici; per questo diventa importante l'adozione del Bilancio di genere per determinare l'impatto delle politiche pubbliche su donne e uomini, con obiettivi di equità, efficienza, trasparenza e partecipazione. Così come necessario è un impegno di pianificazione e finanziario adeguato a valere sulle risorse del Recovery Fund, da utilizzare in quota parte sui territori. Sensibilizzazione, educazione, prevenzione, cultura del rispetto e piano finanziario", conclude Vincenzi. "Passa dall'unione di tutti questi elementi un concreta ed efficace strategia per contrastare la violenza sulle donne e combattere quella cultura maschilista e vile fondata sulla disparità, sul sopruso e una malata idea di possesso che ne sono alla base". (Com)