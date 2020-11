Moldova: analista Tabarta, presidente Sandu usi aperture dell'Occidente a favore del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La neo eletta presidente della Moldova Maia Sandu può usare le sue relazioni e il suo sostegno nell'Unione europea per aiutare il Paese a superare la crisi sanitaria e sociale causata dalla pandemia. Lo ha detto l'esperto politico di Chisinau, Ion Tabarta, citato dall'emittente "Radio Chisinau". "Proprio ieri, il presidente romeno, Klaus Iohannis, ha dichiarato che la Romania donerà alla Moldova parte della sua quota di vaccini anti Covid concessa dall'Uu. Credo che Maia Sandu dovrà usare questa apertura dell'Occidente, affinché l'Ue aiuti la Moldova a far fronte alla pandemia, affinché questo vaccino e altri farmaci arrivino da noi in modo che più cittadini possibile vengano trattati", ha evidenziato l'analista. (segue) (Moc)