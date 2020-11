Moldova: analista Tabarta, presidente Sandu usi aperture dell'Occidente a favore del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista economico, secondo Tabarta, "il nostro governo ha lasciato i cittadini da soli durante la pandemia, per non parlare degli agricoltori. Credo che in questo momento, date le competenze che ha e il sostegno politico di cui gode, Maia Sandu debba capitalizzare il suo dialogo con l'Ue, l'apertura che hanno dimostrato, in particolare in queste direzioni", ha affermato l'esperto secondo cui fino a possibili elezioni anticipate Sandu non sarà in grado di avviare riforme relative alla giustizia, alla corruzione, al sistema bancario, in quanto attualmente non ha il sostegno della maggioranza in Parlamento. Diversi leader europei si sono congratulati con Sandu dopo aver vinto le elezioni presidenziali e hanno espresso il loro sostegno per un percorso democratico della Moldova (Moc)