Cinema Palazzo: presidio degli attivisti, "ci tolgono uno spazio, ce ne riprenderemo cento"

- "Avete sgomberato un'aula studio, un luogo dove gli studenti studiavano, e ce ne riprenderemo cento". Questo è il grido dal megafono degli attivisti che fanno parte del Nuovo cinema Palazzo nel quartiere San Lorenzo, a Roma, e che questa mattina è stato sgomberato. Seduti per terra, con dei libri in mano, i ragazzi e le ragazze del quartiere hanno dato il via a una conferenza stampa. "Frequento dal 2011 questo posto, da quando è stato sottratto a una speculazione. La proprietà lo aveva dato a una società che voleva costruire in piazza dei Sanniti un bingo, un tempio del gioco d'azzardo. Il quartiere ha fatto in modo che questo non avvenisse. L'occupazione del cinema è stata collettiva, di persone che hanno portato progetti avanti per anni. Prima di parlare di quello che è legale o meno, bisogna capire quello che c'è nel cuore delle persone - ha spiegato Chiara, attivista -. Ricordiamo che in questi mesi la pandemia ci ha stravolto la vita, ci ha isolato. Si dimentica spesso che cosa altro serve alle persone, la socialità. Il cinema in questi mesi ha immaginato una socialità in sicurezza. I progetti fatti in questi mesi sono stati fondamentali". (segue) (Rer)