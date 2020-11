Cinema Palazzo: presidio degli attivisti, "ci tolgono uno spazio, ce ne riprenderemo cento" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la quarantena sono state fatte delle iniziative, ha proseguito la giovane attivista: "Abbiamo fatto la quarantena solidale con le spese solidali. Il Comune ha ringraziato i cittadini solidali che riempivano i carrelli. La sindaca li ha ringraziati i cittadini. E adesso dove sta, a ringraziare chi in questa partita ci ha messo il cuore? Oggi 25 novembre ci siamo svegliati all'alba con la notizia che a San Lorenzo c'erano numerosissime camionette. Una dozzina di camionette in piazza dei Sanniti in questa giornata in cui veniamo accomunati allo sgombero di Forza nuova. La sindaca ringrazia le forze dell'ordine per il ripristino della legalità. Ma che cos'è la legalità? La proprietà privata aveva dato in affitto quel posto per fare un'attività illegale. Dov'era lì l'istituzione? È un attacco sociale prima che politico - ha sottolineato -. Una volta murato il cinema Palazzo, che cosa ci farete? Ci sarà probabilmente l'abbandono. In questo periodo di dolore e paura di morire ci chiudono un posto che pensava a salvaguardare l'altro, senza pensare a economia e profitto". (segue) (Rer)