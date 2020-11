Cinema Palazzo: presidio degli attivisti, "ci tolgono uno spazio, ce ne riprenderemo cento" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la chiusura del nuovo cinema palazzo chiude anche l'aula studio. Uno studente di San Lorenzo ha raccontato che questa "è nata ed è di fatto un baluardo difensivo rispetto al diritto allo studio, calpestato. Era dentro in un locale sanificato e rispettava tutte procedure di sicurezza. Dopo il primo Dpcm si è spostato all'esterno. Quest'aula serviva a garantire un wi-fi, una socialità sicura, diritto allo studio. Serviva anche a gente che lavorava in smart working. La città è in mano a speculatori e palazzinari. Raggi qui dentro ha fatto la campagna elettorale nel 2016 e ora ci equipara a Forza nuova. Ci mobiliteremo per riprenderci il nostro diritto alla socialità sicura". Tra i presenti in protesta le associazioni che contribuiscono al progetto sociale del Nuovo cinema Palazzo. Tra queste la Polisportiva atletico San Lorenzo,. "Ho il cuore spezzato ma sono sicura che rinasceremo e riapriremo quella serranda - ha detto Gaia -. Atletico San Lorenzo è una polisportiva che conta 200 atleti, abbiamo attraversato quello spazio che ci ha resi quella famiglia che siamo oggi. Come donna e femminista sono due volte arrabbiata. Oggi dovrei essere alle iniziative in memoria delle donne uccise dal femminismo, invece devo stare qui a difendere un luogo che ci viene tolto". (segue) (Rer)