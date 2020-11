Cinema Palazzo: presidio degli attivisti, "ci tolgono uno spazio, ce ne riprenderemo cento" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In piazza anche i lavoratori dello spettacolo di Roma. Attraverso i social network infatti sono arrivati video di sostegno anche dagli attori Elio Germano e Daniele Parisi e la presidente del Municipio Roma II, Francesca Del Bello che ha additato lo sgombero come "uno sfregio, un'offesa per questo quartiere. Voglio solo ricordare - ha detto Del Bello - che chi ha animato questo spazio per dieci anni, durante il lockdown si è confrontato con istituzioni e ci ha dato una grande mano con diffusione di pacchi alimentari. Ha tenuto insieme il tessuto sociale di San Lorenzo. Un luogo che le istituzioni dovevano riconoscere come luogo in cui poteva essere un lavoro importante per San Lorenzo. Il tweet della sindaca Raggi mi ha spaventato perché non si può mettere sullo stesso piano quello che è accaduto qui e quello che è accaduto al tuscolano", ha concluso in riferimento al commento pubblicato su Twitter da Raggi che ha richiamato le ragioni della legalità in occasione dei due sgomberi di oggi, quello del Cinema Palazzo e dei locali di Forza nuova a via Taranto. (segue) (Rer)