Cinema Palazzo: presidio degli attivisti, "ci tolgono uno spazio, ce ne riprenderemo cento" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il consigliere capitolino di Sinistra per Roma, Stefano Fassini, "ci sono stati tanti tentativi nei mesi e negli anni scorsi di riprendere uno spazio importante per San Lorenzo e per la città. Dobbiamo continuare la battaglia di carattere generale e politico inteso come visione della città"; per il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, "in questa città non c'è più politica e non c'è più una sindaca. Oggi è stato sgomberato uno spazio pubblico. Perché chi restituisce uno spazio al quartiere ha una funzione pubblica ed è ora che gli venga riconosciuta". Tra le decine in presidio anche l'assessore all'ambiente del Municipio II Rosario Fabiano, esponenti di Potere al Popolo, il fumettista Zero Calcare, movimenti di opposizione studentesca, Christian Raimo, assessore alla cultura del municipio III. (Rer)