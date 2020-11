Speciale energia: Iraq, ministero Petrolio rivela statistiche di ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Petrolio dell’Iraq ha rivelato i dati relativi alla produzione e all’esportazione di petrolio per lo scorso mese di ottobre. In un comunicato, ripreso dall'agenzia di stampa irachena "Ina", si legge che “secondo le statistiche finali emesse dalla Compagnia per il commercio del petrolio (Somo) la quantità di esportazioni di greggio ha raggiunto 89.153.932 barili, con ricavi che hanno raggiunto i 3.456.680 miliardi di dollari”. Le quantità totali di greggio esportate dai giacimenti del sud e del centro del Paese ammontavano a circa 86 milioni di barili, per un totale di 3.341.307 miliardi di dollari di ricavi, mentre le quantità esportate da Kirkuk tramite il porto turco di Ceyhan hanno raggiunto i 2 milioni e 867 mila barili, per ricavi totali di circa 109 milioni di dollari. Verso la Giordania sono stati esportati 263.091 barili, per un ricavo totale di 6.354.714 dollari. “Il prezzo medio del barile ha raggiunto quota 38,772 dollari”, si legge nel comunicato, e “le quantità esportate sono state trasportate da 29 compagnie internazionali di varie nazionalità”. (Res)