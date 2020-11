Speciale energia: Vianello (M5s), su idrogeno Italia pronta ad avere ruolo centrale in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato tarantino del Movimento cinque stelle, Giovanni Vianello, sottolinea che "con l'avvio della consultazione pubblica della Strategia nazionale sull'idrogeno che apre ai soggetti interessati e agli stakeholders la possibilità di inviare entro il 21 dicembre osservazioni sulle linee guida preliminari, il nostro Paese dimostra di voler cogliere l'obiettivo europeo della decarbonizzazione entro il 2050, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima". Il parlamentare aggiunge, in una nota, che "tale traguardo, insieme a quello sulla riduzione di CO2 grazie agli investimenti in efficienza energetica e fonti rinnovabili e sulla neutralità climatica, non può prescindere dal ruolo primario detenuto dall'idrogeno. Questo rappresenta una sfida e un'opportunità per l'Italia, che avendo dalla sua ricerca, conoscenza e capacità non si fa cogliere impreparata, ma anzi grazie agli ulteriori strumenti messi a disposizione dal governo - conclude l'esponente pentastellato - può a pieno titolo ritagliarsi un posto di primo piano per affrontare nel migliore dei modi questo nuovo percorso". (Com)