Speciale energia: Snam, ben posizionati per beneficiare dei trend della transizione energetica

- In questi anni, Snam si è riposizionata per beneficiare dei nuovi mega-trend della transizione energetica, grazie ad infrastrutture che saranno cruciali per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, alla presenza nei business della transizione energetica, alla crescita internazionale e grazie ad un approccio disciplinato agli investimenti. Stando al Piano strategico 2020-2024 approvato ieri dal consiglio di amministrazione, la posizione di Snam nel superciclo beneficia di infrastrutture che sono già al 70 per cento hydrogen ready e che saranno abilitanti della transizione energetica: la prospettiva, al 2050, è di trasportare gas interamente decarbonizzato per fare dell’Italia un hub europeo dell'idrogeno. In aggiunta, Snam è impegnata nel costruire posizioni di mercato lungo la catena del valore, sia nell’idrogeno che nel biometano: anche l’efficienza energetica è una leva importante per ridurre i consumi e l’impatto ambientale. L’azienda, prosegue la nota, intende fare leva sulle priorie competenze distintive rilevanti per segmenti adiacenti, quali l’acqua: questi ambiti di possibile opportunità non sono ricompresi in arco piano. In particolare, scrive il Gruppo, si ritiene che l’idrogeno verde possa essere competitivo in pochi anni in vari settori – a partire dal trasporto ferroviario e pesante – grazie alla progressiva e già evidente riduzione del costo di produzione delle energie rinnovabili, abbinata alla contestuale riduzione del costo degli elettrolizzatori. (Com)