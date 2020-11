Speciale energia: Snam, acquisizione De Nora consente di accrescere competitività nell’idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’acquisizione di De Nora consente a Snam di accrescere il proprio posizionamento tecnologico per essere sempre più competitiva nei nuovi progetti per lo sviluppo dell’idrogeno. Lo scrive il Gruppo nel nuovo Piano strategico 2020-2024, relativamente all’acquisto del 33 per cento di De Nora della scorsa settimana. De Nora, si legge nel relativo comunicato stampa, rappresenta un “potenziale primo asset per una nuova piattaforma di investimento nella transizione energetica che sarà lanciata nel corso del 2021 con l’obiettivo di rispondere al crescente interesse nella transizione energetica e nella decarbonizzazione”. (Com)