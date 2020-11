Speciale energia: Musk (Tesla), a Berlino fabbrica batterie per vetture elettriche più grande al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fabbrica di auto elettriche che Tesla sta costruendo a Gruenheide in Brandeburgo, presso Berlino, sarà anche “il più grande impianto al mondo per la produzione di batterie” destinate a tali veicoli. È quanto dichiarato da Elon Musk, amministratore delegato di Tesla. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, a Gruenheide l'azienda prevede di produrre 500 mila auto Model 3 e Model Y all'anno. L'impianto sarà il primo a realizzare sia le vetture elettriche sia le relative batterie. In particolare, Tesla fabbricherà a Gruenheide batterie più rispettose dell'ambiente, più economiche e più potenti. (Geb)