Anzio: Saccone (Udc), solidarietà a consigliera Giannino per intimidazione subita

- "Ho espresso la piena e totale solidarietà alla consigliera comunale della città di Anzio, Lina Giannini, per il grave atto intimidatorio subito". Lo afferma il senatore Udc Antonio Saccone e segretario regionale Udc nel Lazio. "Esprimo apprezzamento per l’ordine del giorno votato all’unanimità da tutte le forze politiche in cui, oltre alla condanna - aggiunge - si chiede un intervento tempestivo da parte delle autorità preposte al fine di individuare chi ha compiuto tale atto. È fondamentale nella lotta alla criminalità mostrare unità delle Istituzioni senza cadere nella trappola di chi intende strumentalizzare tali vili azioni per delegittimare una parte politica e la comunità che si rappresenta". (Com)