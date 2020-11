Violenza donne: Terre del Hommee Scuolazoo, 9 ragazze su 10 non si sentono al sicuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i più giovani esiste una forte consapevolezza del fenomeno. Secondo l'Osservatorio, l'85 per cento dei ragazzi ritiene che in Italia ci sia un reale allarme femminicidi e violenza contro le donne, ma il dato medio cela un'importante differenza di genere: sono 7 su 10 i maschi che ritengono vi sia un allarme fondato, ma il rapporto sale fino a 9 su 10 se si considerano le risposte delle femmine. Solo il 15 per cento non crede che ci sia un rischio diffuso, ma anche qui il dato scorporato per genere parla di un 29 per cento di maschi a fronte di un 10 per cento di femmine. Rispetto alla violenza assistita, più della metà degli intervistati (51 per cento) è stato spettatore di forme di violenza verbale, il 39 per cento a forme di violenza psicologica, 1 su 4 ha visto con i suoi occhi episodi di violenza fisica come schiaffi e calci (14 per cento) e lancio di oggetti (10,5 per cento). C'è anche un 33 per cento che dice di non essersi mai trovato di fronte a violenze contro le donne. Parlando poi di violenza subita dai ragazzi almeno una volta nella vita, emergono al primo posto gli atti di bullismo (45 per cento) che se sommati a quelli di cyberbullismo (16 per cento) interessano oltre 6 ragazzi su 10. Seguono la violenza psicologica da parte di coetanei (42 per cento), commenti a sfondo sessuale da parte di estranei online (36 per cento), violenza psicologica da parte di adulti (24 per cento). (segue) (Com)