Violenza donne: Terre del Hommee Scuolazoo, 9 ragazze su 10 non si sentono al sicuro (3)

- Nei ragazzi forte è anche la consapevolezza della globalità del problema. Guardando fuori dall'Italia, ai paesi più poveri del mondo, il 77 per cento dei giovani vede nei matrimoni forzati una delle più penose piaghe subite dalle ragazze, seguito da abusi e maltrattamenti (65 per cento), prostituzione e tratta (54 per cento), gravidanze precoci e violenze sessuali (entrambe al 45 per cento), mutilazioni genitali e sfruttamento lavorativo (entrambi al 37 per cento). Il 54 per cento degli studenti che hanno partecipato al questionario ritiene che le molestie sessuali siano la forma di discriminazione peggiore che subiscono le donne, ma a questo dato si associa quello sulla discriminazione economica, che viene riconosciuto dal 13 per cento degli intervistati, e sul mancato riconoscimento delle proprie capacità, segnalato dal 19 per cento. Il posto di lavoro è il primo tra i luoghi in cui c'è più violenza/discriminazione contro le ragazze/donne: lo pensa il 66 per cento dei ragazzi. Il 48 per cento sente come luogo di discriminazione il web, e il 33 per cento indica gli ambienti della politica. Quanto alle minacce maggiori per un/a ragazzo/a, il 34 per cento ritiene che sia la violenza sessuale, seguita con un distacco di 5 punti percentuali dalle droghe (30 per cento) e da bullismo e cyberbullismo che insieme ottengono il 28 per cento delle risposte. Ma cos'è una molestia sessuale? Per il 76 per cento lo è qualsiasi contatto fisico indesiderato; il 59 per cento indica il fenomeno del revenge porn e la stessa percentuale parla dei comportamenti "inappropriati" a sfondo sessuale su web e social, e del tentativo di violenza fisica. 4 punti in meno, con il 55 per cento delle risposte, emerge anche il tema dei commenti sessistie delle insinuazioni a sfondo sessuale. (segue) (Com)