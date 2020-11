Violenza donne: Terre del Hommee Scuolazoo, 9 ragazze su 10 non si sentono al sicuro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mamma rimane la persona di cui i ragazzi si fidano di più: il 36 per cento la considera il punto di riferimento in caso di difficoltà. Solo 1 su 4 indica gli amici e 1 su 10 il fratello o la sorella. Ancora più giù troviamo il partner (9 per cento) e poi il papà (6 per cento). La figura dell'insegnante non raggiunge l'1 per cento delle risposte (0,7 per cento). Il 48 per cento confiderebbe alla mamma una violenza subita, seguita immediatamente dagli amici (46 per cento); ben distanziati troviamo il partner e il papà (entrambi al 21 per cento) e il fratello/sorella (18 per cento). Significativo che più di 1 su 10 (11 per cento) dichiari che non si confiderebbe con nessuno. La scuola non è dunque percepita come baluardo dinanzi a un pericolo, anzi addirittura il 20 per cento del campione lo ritiene il luogo in cui si sente meno sicuro. Per contro, passando dalle percezioni alle esperienze concrete, il 70 per cento delle ragazze dichiara di non essersi mai sentita discriminata in classe, da compagni o insegnanti, perché femmina. Anzi, la scuola diventa luogo in cui impegnarsi per combattere contro pregiudizi e violenze di genere: il 51 per cento degli intervistati dedicherebbe 1 o più ore a settimana per impegnarsi in prima persona a scuola nella lotta alla violenza di genere e di orientamento sessuale, mentre il 23 per cento dedicherebbe 1 o più ore al mese. Per questo Terre des Hommes e ScuolaZoo chiedono che nelle scuole siano attivati e promossi dei meccanismi di peer education, che consentano ai ragazzi di essere protagonisti di un cambio culturale anche e soprattutto nei confronti dei propri coetanei. (segue) (Com)