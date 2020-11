Grecia: leader opposizione Tsipras critica governo, serve piano alternativo per ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale partito dell'opposizione in Grecia, Syriza, si appresta a presentare un piano alternativo a quello del governo per delineare la strada della ripresa economica del Paese dopo la pandemia del Covid-19. E' quanto emerge dalle parole del leader di Syriza, l'ex premier Alexis Tsipras, che secondo la stampa di Atene ha evidenziato in una riunione del gruppo parlamentare del partito di sinistra "l'incompetente, irresponsabile e cinica" gestione della crisi del Covid-19 da parte del governo. Secondo il quotidiano "Kathimerini", Tsipras si preparerebbe quindi a lanciare un piano economico alternativo a quello presentato ieri dal governo, redatto da un comitato di esperti guidato dal premio Nobel Christopher Pissarides. Il piano "anti-Pissarides" di Tsipras sarebbe incentrato in particolare su investimenti strutturali nel sistema sanitario, aumentando il bilancio per il settore e favorendo le assunzioni permanenti negli ospedali. (Gra)