Sgombero Fn: assessore Trasporti Roma, con noi è cambiato clima, in città tornata legalità

- Stamane è stato avviato lo sgombero della sede di Forza nuova in via Taranto. "Con noi è cambiato il clima: a Roma torna la legalità - scrive in un post su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma, Pietro Calabrese -. Davvero ipocrita il commento del Pd che scrive 'stamattina Roma è un luogo migliore e più sicuro', peccato non scrivano neanche una sillaba sull'operato delle forze dell'ordine e della prefettura, a cui va tutto il nostro ringraziamento. Figuriamoci - conclude - se riescono a proferire solo mezza parola sul cambiamento messo in atto dalla nostra sindaca Virginia Raggi. Quanto gli brucia la verità". (Rer)