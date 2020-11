Terrorismo: attacco a Lugano, donna era innamorata di jihadista e ha tentato di raggiungerlo in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 28enne che ieri pomeriggio ha accoltellato una donna e ne ha aggredito un’altra al quinto piano della Manor, un centro commerciale di Lugano, si era innamorata sui social network di un combattente jihadista che si trovava in Siria. È quanto riferito dalla polizia federale svizzera, secondo cui rispetto a quanto emerso da alcune indagini condotte nel 2017 la donna aveva cercato di raggiungerlo, ma era stata arrestata dalle autorità turche al confine tra Turchia e Siria e successivamente rimpatriata in Svizzera. All’epoca la donna soffriva di problemi psichici. Al suo rientro era stata collocata in un istituto psichiatrico. Dal 2017, la donna non è più comparsa nei dossier della polizia federale legati al terrorismo. L’aggressione ha provocato il ferimento di due donne: una è stata ferita in modo grave ma non è in pericolo di vita. (Geb)