Violenza donne: Castaldo, molto da fare a livello legislativo e culturale

- Il 25 novembre si celebra, ogni anno, la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne: è un giorno che ci ricorda quanto ancora ci sia da lavorare, a livello legislativo ma soprattutto culturale, per raggiungere una società equa, giusta e sicura. Lo scrive su Facebook il vice presidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo (M5s), che ricorda come sia stata approvata la legge Codice Rosso, un provvedimento importantissimo che il nostro Paese attendeva da tempo. "Una legge fondamentale, che introduce nuovi reati, come il delitto di diffusione di immagini o video sessualmente espliciti senza consenso, che inasprisce le pene e tutela maggiormente le persone più deboli tramite maggiori misure cautelari. Abbiamo compiuto un grande passo avanti, ma non basta. Ci vuole un grande investimento, soprattutto a livello europeo, in termini di cultura ed educazione: dobbiamo dare il via a una rivoluzione mentale, che scardini l’orribile considerazione che molti 'uomini' hanno delle donne. Solo in questo modo potremo iniziare un percorso di civiltà, del quale un Paese come l’Italia non può certo fare a meno", aggiunge. (Rin)