Georgia: ministero Esteri condanna piano per spazio socioeconomico comune tra Russia e Abkhazia

- La Georgia ha condannato l'adozione di un piano per creare uno spazio socioeconomico comune tra la Russia e la regione separatista dell'Abkhazia. Il ministero degli Esteri di Tbilisi ha spiegato che si tratta dell'ennesimo passo "compiuto dalla Russia verso l'annessione dei territori georgiani". Il dicastero georgiano ha affermato che il cosiddetto accordo sull'alleanza e sul partenariato strategico tra la Russia e l'Abkhazia è stato firmato nel 2014 e tutti i documenti e i programmi realizzati in base a take intesa sono illegali e contraddicono il diritto internazionale. (segue) (Rum)