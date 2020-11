Milano: contrabbandavano e vendevano liquido per e-cigarette, due denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un soggetto noto con l'alias "il Lodigiano" è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Milano in concorso con un altro individuo, perché avrebbe gestito una filiera commerciale clandestina nel settore dei liquidi per sigarette elettroniche, dalla lavorazione delle materie prime in laboratorio alla spedizione ai clienti finali in tutta Italia. Le indagini dei militari del nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme gialle hanno scoperto che i due uomini approvigionandosi fin dal 2015 di nicotina liquida pura dal mercato cinese e mascherandone l'acquisto come "essenze aromatiche" tramite una società formalmente costituita in Slovenia, introducevano la materia prima sul territorio italiano. Qui, in un grosso magazzino in provincia di Varese, avevano allestito un laboratorio clandestino per la preparazione e il confezionamento dei liquidi di contrabbando. Attraverso una pagina social i due raccoglievano gli ordini, che venivano perfezionati spedendo i prodotti ai clienti finali tramite servizio postale, ad un prezzo decisamente più vantaggioso rispetto alle rivendite autorizzate. Gli ordinativi venivano raccolti tramite una casella di posta elettronica dedicata e riconducibile ai due sodali, mentre i pagamenti confluivano su carte prepagate intestate a soggetti prestanome e nullatenenti, di cui uno deceduto nel 2018. Una volta venduto e spedito il prodotto, non era consentito alcun reso in quanto, come acclarato nel corso delle indagini, il nominativo del mittente corrispondeva sempre a un nome fittizio. (segue) (Rem)