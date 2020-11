Milano: contrabbandavano e vendevano liquido per e-cigarette, due denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Particolarmente ardua è risultata l'iniziale identificazione degli indagati in quanto, per mascherare gli indirizzi Ip di accesso alla rete internet utilizzata per gestire il business illegale, gli stessi adoperavano software di anonimizzazione, risultando collegati da località estere (Siria, Nord America, Australia). Tuttavia, gli investigatori sono risaliti a loro analizzando i filmati delle telecamere degli sportelli bancari dove venivano utilizzate le carte prepagate per incassare in contanti i proventi della frode. Dagli accertamenti è stato ricostruito che "il Lodigiano" e il complice avevano messo in piedi un giro d'affari illecito pari a diverse centinaia di migliaia di euro, derivante dall'immissione sul mercato di 2,8 milioni di millilitri di prodotti liquidi da inalazione per sigarette elettroniche, con un'evasione d'imposta superiore ai 700 mila euro. I due sono stati denunciati per "sottrazione al pagamento dell'imposta di consumo" sui prodotti liquidi per sigarette elettroniche e "indebito utilizzo di carte di pagamento". Inoltre, sono stati sottoposti a sequestro, tra l'altro, 953 litri di prodotti per la preparazione della sostanza da inalazione, le attrezzature utilizzate nel laboratorio clandestino e i saldi attivi rinvenuti sulle carte prepagate a disposizione dagli indagati. È stato, infine, anche scoperto che "il Lodigiano" percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza, circostanza tempestivamente segnalata, oltre che alla Procura della Repubblica, anche all'Inps, per la revoca e il conseguente recupero delle somme già elargite. (Rem)