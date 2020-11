Italia-Algeria: oggi Country presentation online organizzata da Confindustria e Capc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi una Country Presentation sull’Algeria organizzata da Confindustria e dall’associazione imprenditoriale algerina Capc su piattaforma online. Focus su settori innovativi (agroindustria, rinnovabili e farmaceutico) per cogliere le opportunità del processo di diversificazione dell’economia nordafricana. Partecipano anche l’ambasciata d’Italia ad Algeri e l’ambasciata algerina a Roma. Nel pomeriggio sono previsti incontri B2B tra imprese italiane ed algerine. Nel corso del seminario, che si aprirà con una sessione istituzionale con gli interventi della vice presidente per l’internazionalizzazione di Confindustria, Barbara Beltrame, e il presidente della Capc e Ceo del gruppo Agli, Mohamed Sami Agli, saranno approfondite le opportunità di business con particolare riferimento ai settori focus e con approfondimento sulle nuove misure adottate dal Governo algerino per sostenere gli investimenti esteri (modifica della regola 51/49 per cento) alla presenza di esperti del settore. Il Programma prevede inoltre il contributo dell’ambasciata d’Italia ad Algeri, del vice presidente per le relazioni internazionali di Capc, Mehdi Bendimerad, del presidente di Confindustria Assafrica e Mediterraneo, Giovanni Ottati, e del Senior Relationship Manager per il Nord Africa di Sace, Angelico Iadanza. Al termine del Seminario, si terrà una sessione di incontri bilaterali tra imprese italiane ed algerine. (Ala)