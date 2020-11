Energia: Alverà (Snam), su idrogeno già lavoriamo con Eni ed Enel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Snam sta già lavorando con Enel e con Eni, in linea con un modello di partnership aperto che consenta a più soggetti di coinvestire nei medesimi progetti. Così l’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, durante la conference call organizzata con i giornalisti sul nuovo Piano strategico 2020-2024. “In Italia vediamo soprattutto idrogeno verde fatto prevalentemente da rinnovabili, e blu per far partire il mercato seguendo quanto sta facendo la Germania”, ha spiegato. (Ems)