Cina-India: Pechino si oppone a blocco 43 app cinesi da parte indiana

- La Cina ha contestato la decisione del governo dell'India di vietare un altro gruppo di app cinesi per motivi di sicurezza nazionale. Il ministero dell'Elettronica e della tecnologia dell'informazione indiano ha emesso ieri, 24 novembre, un ordine per bloccare l'accesso degli utenti a 43 applicazioni di telefonia mobile. L'iniziativa, spiega il dicastero, è stata presa "sulla base di informazioni secondo cui queste app sono impegnate in attività pregiudizievoli per la sovranità e l'integrità dell'India, la difesa dell'India, la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico". Pechino ha espresso "gravi preoccupazioni" per la decisione di Nuova Delhi e ha definito l’argomento della sicurezza nazionale un “pretesto". "I metodi del caso violano chiaramente i principi del mercato e le linee guida dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e danneggiano gravemente i diritti e gli interessi legali delle società cinesi", ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, nella conferenza stampa quotidiana a Pechino. "L'India dovrebbe porre immediatamente rimedio a questi metodi discriminatori per evitare danni ancora maggiori alla cooperazione bilaterale", ha aggiunto Zhao. Secondo dati di Nuova Delhi, le importazioni indiane dalla Cina, dominate da giocattoli, cosmetici, elettrodomestici, componenti per auto e acciaio, hanno raggiunto 74,9 miliardi di dollari l'anno scorso. (segue) (Cip)