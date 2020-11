Cina-India: Pechino si oppone a blocco 43 app cinesi da parte indiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco alle applicazioni cinesi è stato disposto sulla base alla sezione 69A della legge Information Technology Act del 2000. L'ordine non fa riferimento alla proprietà delle app, quasi tutte cinesi e in diversi casi legate al Gruppo Alibaba. Quindici delle app sono per l'organizzazione di appuntamenti; altre sono per lo shopping, il gioco e la condivisione di video. Tra i nomi più noti compresi nell'elenco ci sono AliExpress, Snack Video e Alibaba Workbench. Il provvedimento fa seguito a due precedenti. Il 29 giugno furono bloccate 59 app, per la maggior parte di proprietà cinese, tra le quali alcune molto popolari, come TikTok, Uc Browser, WeChat, Weibo, Baidu Map e Xender. Il 2 settembre ne furono bloccate altre 118, tra le quali Baidu, Baidu Express Edition, Tencent Watchlist, FaceU, WeChat Reading, Tencent Weiyun, Pubg Mobile e Pubg Mobile Lite. La stretta sulla sicurezza informatica si colloca nel contesto di rinnovata tensione al confine con la Cina, concentrata ormai da mesi nel settore occidentale della linea di controllo effettiva (Lac), la zona contesa. (Cip)