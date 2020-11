Violenza Donne: Mattia (Pd), Lazio tra prime regioni a sostenere vittime in battaglie legali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo tra le prime Regioni a sostenere le vittime di violenza nelle battaglie legali, sia in ambito civile che penale. La lotta a ogni forma di violenza, anche domestica, è un imperativo per la Regione Lazio". E' il risultato rivendicato da Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione consiliare Pari opportunità della Regione Lazio. L'ente regionale e l'Ordine degli avvocati di Roma "hanno sottoscritto il protocollo di intesa a favore delle donne vittime di violenza fisica, sessuale, economica, o che sono vittime di atti persecutori meglio noto come stalking, per offrire loro patrocinio legale in sede giudiziaria e nella fase immediatamente precedente all'avvio di un'azione legale, compresi eventuali ricorsi a consulenza in ambito civilistico o tecnico di parte". Il Protocollo d'Intesa è il traguardo del percorso attivato su impulso della stessa Eleonora Mattia, con l'emendamento alla Legge regionale 8/2019, approvato all'unanimità in commissione Bilancio. "Il protocollo avrà validità fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriore proroga, e, grazie a uno stanziamento di 150 mila euro, concederà patrocinio legale, senza limite di età e a seconda del reddito, alle donne residenti o domiciliate nel Lazio che abbiano subito nel territorio regionale un reato con connotazioni di violenza di natura fisica, sessuale, psicologica, economica o di atti persecutori (stalking) che non possono fruire del patrocinio dello Stato". (segue) (Com)