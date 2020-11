Violenza Donne: Mattia (Pd), Lazio tra prime regioni a sostenere vittime in battaglie legali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Protocollo prevede la costituzione di un elenco, da aggiornarsi annualmente, di avvocati patrocinanti, specializzati in materia civile o penale, con una esperienza e formazione continua e specifica nel settore della violenza di genere. Saranno inseriti nell'elenco professioniste e professionisti che praticheranno, a titolo di compenso professionale, i parametri forensi nell'importo minimo, con parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza. "La presentazione del protocollo nella giornata del 25 novembre, la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne – dichiara Eleonora Mattia – riveste un importante valore simbolico. La lotta contro ogni forma di violenza sulle donne e la protezione delle vittime sono impegni che la Regione Lazio ha assunto già da tempo e oggi coinvolge anche l'Ordine degli avvocati di Roma per garantire patrocinio legale a chi non è nelle condizioni di assicurarsi una difesa. Siamo tra le prime Regioni a farlo, consapevoli che una delle maggiori difficoltà che incontrano le donne, di ogni età e condizione sociale, costrette a subire violenza in casa, per strada o sui luoghi di lavoro, è proprio quella di sostenere i costi di una battaglia legale. E' per questo che si è scelto di impegnare delle risorse per non lasciare sola davvero nessuna. Un traguardo importantissimo che interviene quando ormai l'irreparabile è accaduto ma che manda un messaggio chiaro a tutte le donne: se denunciano non saranno lasciate sole grazie alle case rifugio, ai centri anti violenza e a professionisti pagati dalla Regione per affiancarle nella battaglia legale che troppo spesso aggrava una situazione psicologicamente e fisicamente già molto difficile. Ringrazio il presidente Zingaretti, l'assessora alle Pari opportunità, Giovanna Pugliese, e il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Antonino Galletti, per aver reso tutto questo possibile". (Com)