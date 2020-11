Covid: De Micheli, a breve riunione su punti distribuzione vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano della distribuzione dei vaccini "abbiamo chiesto al ministero della Salute e al commissario straordinario Arcuri di essere al tavolo per essere a nostra volta strumenti di coordinamento del settore della logistica". Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, intervenendo nel corso di un incontro di Conftrasporto sulle analisi e le proposte per la logistica e le infrastrutture. "Ad oggi – ha spiegato – abbiamo contratti fatti dalla Commissione europea che prevedono la prima parte della distribuzione dei vaccini con un'organizzazione autonoma da parte delle società farmaceutiche. È evidente però che questa capillarità distributiva non sarà sufficiente, e quindi nei prossimi giorni, credo domani, è prevista un'altra riunione, alla quale noi parteciperemo, per porre il tema di avere in anticipo i punti di distribuzione" e quindi "avere un dialogo costruttivo col mondo della logistica, affinché anche i secondi punti di distribuzione, in carico ai Paesi", possano essere "organizzati per tempo".(Rin)