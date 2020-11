Aborto: Guerrini (M5s), colmato vuoto normativo a salvaguardia privacy gestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rispetto della privacy delle donne che partoriscono prodotti abortivi va assolutamente preservato e tutelato. A tal proposito, come emerso stamane in occasione della seduta congiunta tra Ambiente e Pari opportunità, la giunta capitolina ha protocollato una apposita delibera che va a sopperire al vuoto normativo presente nell'articolo 70 del Dpr 285/1990 recante Regolamento di polizia mortuaria il quale, al comma 2, impone di applicare sul cippo una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto, senza tuttavia nulla specificare circa le sepolture dei prodotti abortivi". Lo dichiara in una nota la presidente M5s della commissione Pari opportunità di Roma Capitale Gemma Guerrini. "La delibera in oggetto, elaborata in collaborazione con Ama, amplia le prescrizioni contenute nell'articolo 4 del Regolamento comunale di Polizia Cimiteriale approvato nel 1979 e aggiornato nel 2004, statuendo l'istituzione di un'apposita sezione del registro cimiteriale contenente i dati relativi ai permessi di trasporto e seppellimento rilasciati dall'unità sanitaria locale, nel quale sono riportati i dati relativi alla genitrice collegati a un codice alfanumerico - aggiunge -. Tali dati saranno in ogni caso secretati dal momento che, anche quando la domanda di inumazione non sarà presentata dai parenti e non verranno indicate le modalità con cui procedere, si apporrà una targhetta di identificazione contenente soltanto il codice alfanumerico corrispondente al numero progressivo di registro cimiteriale in cui sono riportati i dati anagrafici della genitrice. Tale modalità consentirà di garantire la massima tutela possibile della privacy delle gestanti e, al contempo, di dare piena attuazione alle prescrizioni contenute nell'articolo 70 del Regolamento di polizia mortuaria. Oltre a ciò, sarà mia cura sottoporre al voto dell'Aula Giulio Cesare una mozione volta a impedire nell'immediato l'ulteriore apposizione dei nomi delle gestanti non consenzienti sulle sepolture dei prodotti abortiti e a disporre - conclude - la rimozione di quelli già apposti, oltre all'eliminazione dei simboli religiosi, non confacenti al carattere laico dello Stato italiano". (Com)