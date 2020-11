Roma: De Petris (Leu), sgombero Cinema Palazzo scelta incomprensibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di sgombrare il cinema Palazzo, a Roma, è "grave e incomprensibile, tanto più in piena pandemia. Il cinema Palazzo è un luogo prezioso di aggregazione sociale e produzione culturale, fondamentale per il quartiere e per moltissimi giovani. Dovrebbe saperlo bene proprio la sindaca Raggi, che al Palazzo svolse una parte della sua campagna elettorale elogiandone il ruolo e l'operato". Lo afferma, in una nota, la senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto a palazzo Madama. "Bisogna ora trovare subito una soluzione per restituire ai cittadini quel luogo di aggregazione e impedire che diventi l'ennesima area regalata alla speculazione", conclude De Petris. (com)