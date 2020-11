Energia: Alverà (Snam) su rigassificatore Al-Zour, in Kuwait siamo soddisfatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Kuwait va tutto bene: il progetto del rigassificatore di Al-Zour è tra i più importanti in Medio Oriente per quanto riguarda il gas naturale liquefatto (Gnl), e siamo molto soddisfatti. Così l’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, in merito all'assegnazione a Enagas, Snam e Fluxys, tramite la controllata greca Desfa, che dir recente ha visto l'assegnazione della gestione del rigassificatore più grande del mondo di Al Zour. L'impianto ha già un accordo di 15 anni tra Qatar Petroleum e Kuwait Petroleum Corporation (Kpc) che prevede una fornitura di gas da parte del Qatar fino a 3 milioni di tonnellate all'anno di gas liquefatto al Kuwait.(Ems)